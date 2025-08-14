«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Павла Яковлева на игру Кубка России в Саранске

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) в первом тайме за 2.03.

«Прошедшая встреча завершилась победой «Ростова» в чемпионате России. И нужно отметить, что игроки «Пари НН» остались в меньшинстве практически с самого начала матча и «Ростов» дома дожал «Пари НН». Однако в целом у «Пари НН» неплохая игра, создают моменты. Единственное, не получается реализоваться, и нужно отметить пять поражений подряд у «Пари НН», что, конечно, давит, эмоционально футболисты находятся в подавленном состоянии. Но в целом всегда после плохого начинается что-то хорошее.

У «Ростова» тоже неудачная серия, однако она закончилась дома как раз таки победой над «Пари НН». Этот матч я бы рассмотрел, наверное, с точки зрения аутсайдера. В этой встрече «Ростов» имеет небольшое преимущество по составу. Тем не менее думаю, что уже хватит проигрывать. Считаю, что «Пари НН» с первых минут начнёт действовать агрессивно и постарается добыть в этой встрече результат, несмотря на то что это кубковая игра. «Ростов» в первом раунде Кубка уступил «Спартаку», «Пари НН» проиграл «Махачкале» на выезде. В целом у команды должна начаться белая полоса.

Предлагаю такой прогноз: «Пари НН» фора 0 в первом тайме за хороший коэффициент 2.03. Всё-таки верю я в «Пари НН», верю в успехи Шпилевского, он ставит неплохой футбол и умеет работать с командами, которые играют в агрессивный и атакующий футбол. Хотелось бы, чтобы «Пари НН» уже вернулся и хотя бы с кубковой встречи начал набирать очки», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».