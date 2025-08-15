Скидки
«Вильярреал» — «Овьедо»: букмекеры оценили шансы команд

15 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Овьедо». Встреча состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вильярреала» можно с коэффициентом 1.35, а шансы «Овьедо» оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Вильярреала за 8.00.

