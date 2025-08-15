«Вильярреал» — «Овьедо»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Вильярреал» — «Овьедо».

Ставка: «Овьедо» забьёт за 2.02.

25 лет ждали болельщики возвращения «Овьедо» в Примеру, и это случилось. Обыграв в стыковых матчах «Мирандес» и «Альмерию», клуб заслужил право выступать на одном уровне с сильнейшими командами Испании. Но он будет одним из беднейших в лиге.

Выделить стоит только трансфер Луки Илича из «Црвены Звезды» и аренду Саломона Рондона у «Пачуки». В прошлом сезоне чемпионата Сербии полузащитник забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. Оба футболиста уже дебютировали за новую команду в товарищеских встречах. Гол Рондона принёс победу в игре с «Культураль Леонес» (1:0), а серб забил мяч в ворота «Хетафе» (1:1).

Эти приобретения могут стать эффективными. В целом предсезонная подготовка для «Овьедо» прошла неплохо. Четыре из шести встреч закончились вничью, а три из них — со счётом 0:0. Велько Паунович понимает, что придётся играть строго от обороны, потому активно практиковал такую тактику во время подготовки в старту Примеры.

Прогнозируем, что клуб из Овьедо забьёт гол. Не внушает доверия текущая форма «Вильярреала», а ещё ему придётся учиться играть без ключевых футболистов, пока не адаптируются новички. А вот приобретения «Овьедо» пришлись к месту и с ходу дали результат. Ждём гола, а там — как будет.