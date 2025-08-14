Скидки
«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 14 августа

«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 14 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.09.

«Пари НН» кочует по России, играет на разных стадионах. И домашний матч нижегородцев на сей раз пройдёт в Саранске. «Пари НН» второй раз подряд сразится с «Ростовом». Интервью Алексея Шпилевского как бы дало понять после встречи чемпионата, что очень хорошо, что с этой командой, с «Ростовом», есть возможность сыграть через три дня. Видимо, какая-то обида сохраняется… Вот это удаление Майга в самом начале матча чемпионата считает Шпилевский несправедливым, и небезосновательно, как кажется.

«Пари НН» пока все матчи проиграл, с трудом даются голы, за исключением встречи с «Локомотивом». Там два забили, ещё могли забить, но не получилось. Тренер немножечко в растерянности, немножечко подавлен, как и команда. Нужны положительные эмоции, надо не уступить.

Серьёзные изменения в составе «Ростова» будут. Футбол у «Ростова» очень энергозатратный, много футболисты бегают, футбол опять будет такой тесный, плотный, как и во встрече чемпионата. Но на сей раз, мне кажется, всё-таки «Пари НН» не проиграет, где-то удача должна к ним лицом повернуться. И вряд ли здесь будет прямо град голов, хотя «Нижнему» обязательно надо попробовать забить, свои моменты наконец-то трансформировать в забитые мячи.

Я думаю, что «Пари НН» не уступит, даже несмотря на то, что играет на сей раз в Саранске. Снова домашний матч непонятно где. «1X и тотал меньше 3.5» за 2,09 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

