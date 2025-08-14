«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру группового раунда Кубка России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.80.

«Команды только что играли в чемпионате. Большое преимущество было у «Ростова», но в том числе из-за раннего удаления у «Пари НН», там и пенальти не забили, в итоге всего 1:0. Очень недоволен остался Шпилевский, в том числе и судейством. Понятно, что сейчас команды уже изучили друг друга, но составы на кубковую игру наверняка сильно поменяются. Будет совсем другая игра. По-прежнему «Пари НН» не может играть дома, это печально. Но они уже привыкли, по-моему, к такой истории. На этот раз в Саранске матч состоится, давно там большого футбола не было.

Мне всё-таки видится, что «Ростов» — более сбалансированная и организованная команда. Там тренерские идеи футболисты давно уже восприняли. Да, сейчас есть проблемы в плане психологии, да и травмы очень мешают. Но всё-таки «Ростов» более классная команда в сравнении с «Нижним». Шпилевский только пришёл, у него сложные идеи, плюс ещё всё время на выезде приходится играть. Обойма игроков не та, которая нужна, необходимо усиление. И если будет ротация у «Пари», то им совсем будет сложно. А закрываться они не очень любят.

Поэтому сыграю от «Ростова» — «X2 и тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».