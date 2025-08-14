«Пари НН» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на игру 2-го тура Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: проход «Ростова» за 1.80.

«Пари НН» остался в элите нашего футбола из-за расформирования «Химок», и пока новый сезон для них складывается плохо. В первом туре нижегородцы принимали чемпиона страны «Краснодар». Гости, забив трижды, победили и начали череду поражений для команды Шпилевского. Всего эта серия неудач насчитывает уже пять матчей без побед, из которых четыре в РПЛ. Еще одно поражение было в первом туре группового этапа Кубка России, нижегородцы на выезде уступили махачкалинскому «Динамо» 0:1.

У «Ростова» в начале сезона-2025/2026 был один из сложнейших календарей. Посудите сами, в первом туре выезд в Санкт-Петербург в гости к «Зениту», далее вновь игра вне дома, а именно в Москве против «Динамо». После чего в Ростов-на-Дону приезжал сначала «Спартак» на матч Кубка России, а затем «Крылья Советов» в рамках РПЛ. Поэтому не стоит удивляться, что во всех этих матчах «Ростов» проиграл, наверное, кроме матча с самарцами во всех этих играх ростовчане не были фаворитами.

Я умышленно не вспоминал последний тур, ведь «Ростов» и «Пари НН» играли друг с другом на берегах Дона. И тогда хозяева одержали первую победу в сезоне (1:0), хотя должны были забивать минимум трижды. Теперь же хозяева — нижегородцы, но играют они не дома, а в Саранске, и тем самым лишаются преимущества своего поля. Ростовчане выглядят лучше и должны включаться в борьбу за выход из группы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».