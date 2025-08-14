«Лада» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Минска

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Минска «Лада» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.97.

«В Беларуси стартовал первый предсезонный турнир Кубок Минска, а значит, пришла пора возвращаться к традиционным прогнозам. Первая предсезонная игра КХЛ прошла как раз на минском турнире между «Ладой» и «Адмиралом». Ту встречу тольяттинцы выиграли со счётом 5:1, при том что состав дальневосточников выглядел более внушительным. Однако надёжная игра Максима Третьяка и уверенная реализация своих моментов обеспечили победу команде Бориса Миронова. Хотя предсказать их победу, да ещё с таким крупным счётом, согласитесь, было непросто. Состав «Лады» на второй матч турнира против хозяев (минского «Динамо») экспериментальным назвать было уже нельзя. Оттого и неудивительно, что основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитов минчане оказались сильнее, итоговый счёт 3:2 Б в пользу «Динамо». Таким образом, у «Лады» за два матча 3 очка: 1 победа и 1 поражение за пределами основного времени. Весьма недурно.

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 14 августа 2025, четверг. 14:00 МСК Лада Тольятти Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Что же можно предположить в завтрашнем матче? Соперник тольяттинцев на этом турнире ещё не играл, и вообще «Металлург» для меня является чуть ли не самой интересной командой на турнире. Совсем недавно коллектив Андрея Разина пополнил звёздный нападающий Владимир Ткачёв, ранее в команду пришел Сергей Толчинский, а все хоккейные медиа всё лето смеялись над скромными габаритами этого нового «Металлурга». И вот этот коллектив предстанет перед нашими глазами. Интересно?

Хранитель и легендарный комментатор из Магнитогорска Павел Зайцев перед отправкой родного «Металлурга» в Минск сообщил, что коллектив Андрея Разина проведёт в Минске лишь один матч в боевом составе. Так что не торопитесь грузить свои денежки на победу сталеваров в первом матче. Не исключено, что звёздные ребята, о которых я написал, не примут участия в матче. Я думаю, что боевой состав выйдет в матче против минского «Динамо». Хотя предсказывать в данном случае ничего нельзя.

Я же в качестве своего прогноза заиграю количество шайб. На сайте есть вариант ТБ 4.5, но мне этот вариант не нравится из-за низкого коэффициента, в то время как ТБ 5.5 уже слишком рискованно. Поэтому возьму ТБ 5. Почему такой выбор? «Лада» уже показала себя на этом турнире, забросив за два матча 7 шайб. У «Металлурга», в каком бы составе они ни вышли, тоже есть кому забивать. Даже если будет не основной состав, то весь резерв рвётся завоевать своё место, а значит, эта игра хороший шанс показать себя. При этом в защите сразу играть образцово будет сложно, так что голы будут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».