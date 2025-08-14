«Астана» — «Лозанна»: прогноз Артёма Шмелькова на матч отбора Лиги конференций

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч «Астана» — «Лозанна».

Ставка: победа «Астаны» за 2.17.

«Перед глазами футболистов «Астаны» привлекательный и заразительный пример соотечественников из «Кайрата», которые пробились в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а значит, гарантировали себе минимум общий этап Лиги Европы. «Астана» как вице-чемпион Казахстана играет в отборе Лиги конференций, и её задача на ответный домашний матч со швейцарской «Лозанной» — отыграть дефицит в два мяча после первой встречи неделю назад (3:1 выиграла «Лозанна» дома).

А могло быть совсем грустно для астанинцев. Лучик надежды им подарил недавний новичок, пришедший из «Оренбурга» босниец Иван Башич. Полузащитник отличился на 90-й минуте и установил окончательный счёт 1:3. До этого момента забивали только игроки швейцарской команды — дважды в первом тайме и один в середине второго. Главное, что «Лозанна» уверенно вела игру, и во втором тайме даже больше насоздавала, чем в первом. Но убеждён, что в этот раз на «Астана-Арене» будет совсем другой расклад сил.

Подопечные Григория Бабаяна уже почти месяц не играют матчи чемпионата Казахстана, всё брошено на продвижение в Лиге конференций. А вот «Лозанна» со старта сезона живёт в сверхнапряжённом графике: этот матч станет для подшефных Петера Цайдлера седьмым за 21 день! Длительный перелёт и смена часовых поясов тоже обязательно скажутся на этом фоне. Свой последний матч «Лозанна» играла в воскресенье и уступила дома «Цюриху» 1:2. Особенной ротации у Цайдлера нет, потому что нет людей на два состава», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».