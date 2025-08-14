«Вольфсберг» — ПАОК: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги Европы «Вольфсберг» — ПАОК.

Ставка: проход «Вольфсберга» за 2.11.

«Первый квалификационный матч Лиги Европы между «Вольфсбергом» и ПАОКом прошёл неделю назад в Салониках и получился не очень событийным. В первом тайме австрийцы смотрелись лучше, больше создавали, чаще били по воротам греков, но в протокол попали только две жёлтые карточки, по одной на команду. После перерыва жёлтых карточек стало побольше, три, и всё на счету греческой команды, включая одну из них для россиянина Магомеда Оздоева. А вот ударов по воротам было мало, четыре на счету ПАОКа и три – от «Вольфсберга», однако при этом ни одного точного. Поэтому не стоит удивляться, что встреча завершилась безголевой ничьей 0:0.

Чемпионат Греции ещё не стартовал, а первый матч запланирован только на 23 августа, поэтому у ПАОКа из официальных встреч только первая игра с «Вольфсбергом». А вот сезон в Австрии уже стартовал, и в минувшем туре команда Дитмара Кюбауэра играла в столице против «Аустрии». Уже к середине первого тайма гости забили дважды и этот счёт удержали до конца, записав в свой актив три очка, одержав первую победу в чемпионате Австрии.

Удивительно, но букмекеры фаворитом видят греческую команду, хотя в первой встрече в Салониках именно «Вольфсберг» больше создал моментов. Да и игровой тонус у австрийской команды лучше, за спиной уже четыре официальных матча в новом сезоне, а у греков — лишь один», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».