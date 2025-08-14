Скидки
«Шахтёр» — «Панатинаикос»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

«Шахтёр» — «Панатинаикос»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы
Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Шахтёр» — «Панатинаикос».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Как-то в последнее время просел коэффициент на победу донецкого «Шахтёра», уже докатился до отметки 1.71. И это, конечно, очень мало, это не тот вариант, который надо играть и которым надо рисковать, тем более что ничья была в первом матче. И после этого «Шахтёр» в чемпионате сыграл очень сложную игру с «Карпатами». Там тоже ничья, но суперрезультативная — 3:3.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Мне кажется, что в этой игре надо отталкиваться от забитых мячей. «Панатинаикос», очевидно, сделал выводы из предыдущего раунда, в котором «Шахтёр» прошёл турецкий «Бешикташ», и столь авантюрно играть не собирается. Тем не менее, я полагаю, в формально выездном матче, который будет проходить на нейтральном поле в Польше, у «Панатинаикоса» есть определённые шансы. Команда, скорее всего, будет играть на контратаках, скорее всего, постарается обезопасить собственные ворота. Но «Шахтёр» не всегда бывает достаточно терпелив, чтобы справиться вот с такой игрой, и вполне может и что-то пропустить от соперника.

Самый хороший вариант ставки на эту игру — «обе забьют» с коэффициентом 1.88. В первом матче была нулевая ничья. Я не думаю, что этот стиль игры продолжится и здесь, да и не очень-то он донецкому клубу подходит», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

