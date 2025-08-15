Скидки
Стали известны шансы «Ливерпуля» стартовать в АПЛ с победы

Стали известны шансы «Ливерпуля» стартовать в АПЛ с победы
15 августа «Ливерпуль» откроет сезон АПЛ на «Энфилде» матчем с «Борнмутом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время можно с коэффициентом 1.32, что соответствует примерно 74% вероятности.

Успех «Борнмута» оценивается заметно выше — коэффициент около 9.50, а ничья идёт за 6.20. Такой расклад подчёркивает статус ливерпульцев как явных фаворитов на «Энфилде».

При этом аналитики отмечают высокую вероятность результативного матча. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.10.

Если забьют обе команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.63.

