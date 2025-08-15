Назван самый вероятный счёт матча «Ливерпуль» — «Борнмут»

15 августа «Ливерпуль» откроет сезон АПЛ на «Энфилде» матчем с «Борнмутом». Начало — в 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время можно с коэффициентом 1.32, что соответствует примерно 74% вероятности.

Успех «Борнмута» оценивается заметно выше — коэффициент около 9.50, а ничья идёт за 6.20.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.10. Если забьют обе команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.63.

По мнению экспертов, наиболее вероятный исход после 90 минут игры — победа «Ливерпуля» со счётом 2:0 (6.70). Следом идёт победа мерсисайдцев 3:0 (7.30), а также точный счёт 2:1 в пользу хозяев (8.00).