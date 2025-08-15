«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: «Ливерпуль» победит с разницей в два и более мяча за 1.81.

Ливерпуль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Борнмутом» с общим счётом 23:2. Даже при нынешних кадровых трудностях «красные» сохраняют колоссальный перевес за счёт качества, уровня исполнителей и домашней обстановки.

Ожидаем динамичную игру: «Ливерпуль» будет активно прессинговать, работать флангами, «Борнмут» же попытается ответить острыми контратаками. Вероятно, гости сумеют забить, но темп и мощь хозяев должны взять верх. Прогноз — победа «Ливерпуля» с разницей в два мяча. Подопечные Арне Слота обязаны начать сезон уверенно, а соперник в нынешнем составе способен лишь слегка усложнить задачу.