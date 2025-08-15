Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз «Чемпионата»

«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: «Ливерпуль» победит с разницей в два и более мяча за 1.81.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?

Ливерпуль» выиграл шесть последних домашних матчей с «Борнмутом» с общим счётом 23:2. Даже при нынешних кадровых трудностях «красные» сохраняют колоссальный перевес за счёт качества, уровня исполнителей и домашней обстановки.

Ожидаем динамичную игру: «Ливерпуль» будет активно прессинговать, работать флангами, «Борнмут» же попытается ответить острыми контратаками. Вероятно, гости сумеют забить, но темп и мощь хозяев должны взять верх. Прогноз — победа «Ливерпуля» с разницей в два мяча. Подопечные Арне Слота обязаны начать сезон уверенно, а соперник в нынешнем составе способен лишь слегка усложнить задачу.

Материалы по теме
«Ренн» — «Марсель». Гринвуд и Обамеянг запускают весёлый сезон
«Ренн» — «Марсель». Гринвуд и Обамеянг запускают весёлый сезон
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android