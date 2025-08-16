Стал известен фаворит матча «Спартак» — «Зенит»

16 августа на «Лукойл Арене» в Москве пройдёт матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит», начало запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно примерно за 2.45 — около 40% вероятности.

Победа «Спартака» идёт за 3.10, а ничья — за 3.45. Такой расклад подчёркивает осторожный рынок: фавориты — петербуржцы, но без серьёзного отрыва.

Аналитики ожидают, что голов может быть немного, но в обе стороны. Ставку «обе забьют — да» предлагают примерно за 1.76, при тотале больше 2.5 мяча за 2.03, а тотале меньше 2.5 мяча — за 1.84.