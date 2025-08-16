Скидки
«Спартак» — «Зенит»: определён самый вероятный счёт

16 августа на «Лукойл Арене» в Москве пройдёт матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит», начало запланировано на 17:30 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время можно примерно за 2.45 — около 40% вероятности.

При этом победа «Спартака» идёт за 3.10, а ничья — за 3.45.

Ставку «обе забьют — да» предлагают примерно за 1.76, при тотале больше 2.5 мяча за 2.03, а тотале меньше 2.5 мяча — за 1.84.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1, на которую выставлен коэффициент 5.80. Заключить пари на победу «Зенита» 1:0 предлагается за 6.50.

Чуть ниже оценивается вероятность нулевой ничьей (7.50).

