«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов представил прогноз на встречу «Спартак» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.40.

Контекст матча подталкивает к «закрытому» сценарию. «Спартак» после кубковой драмы будет беречься и наверняка сохранит структуру. Будет искать свои шансы через стандарты и полуконтратаки. «Зенит» же, вероятно, возьмётся контролировать ритм и переводить игру во фланговые коридоры, избегая открытой перестрелки на старте.

Фактор площадки тоже важен, но он не решающий. Дома «Спартак» эмоционален, однако гости стабильно аккуратно пережимают середину и выплывают за счёт качества решений в финальной трети. На такой дистанции выше ценность индивидуального класса и глубины скамейки.

Прогноз и ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча. Дополнительный стимул для петербургского клуба — жажда реванша. В прошлом сезоне на «Лукойл Арене» подопечные Сергея Семака потерпели поражение. Деян Станкович обыграл своего визави. Однако в сегодняшней ситуации матч станет для сербского специалиста своеобразной лакмусовой бумажкой.

