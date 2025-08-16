Названы шансы «Барселоны» начать чемпионат Испании с победы

16 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.52, что составляет 65% вероятности.

При этом шансы «Мальорки» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.