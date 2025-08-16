Скидки
«Мальорка» — «Барселона»: стал известен самый вероятный счёт

«Мальорка» — «Барселона»: стал известен самый вероятный счёт
16 августа 2025 года в матче 1-го тура испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Начало — в 20:30 мск.

Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Мальорки» оценили в 6.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

Заключить пари на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный счёт — победа «Барселоны» 2:1 за 7.50. Следом идёт точный счёт 2:0 в пользу каталонского клуба за 8.50, а также ничья 1:1 (9.00).

