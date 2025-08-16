«Мальорка» — «Барселона»: прогноз на матч 16 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Мальорка» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит с разницей в два и более мяча за 2.30.

Команда из Пальма-де-Мальорки могла бы участвовать в Лиге конференций, если бы не завалила концовку прошлого сезона. Виной тому стали игровой кризис и травмы ключевых футболистов. За лето она никак не поменялась и будет играть прежним составом. Единственный значимый трансфер — это Пабло Торре, выступавший как раз за «Барселону».

Предсезонку «Мальорка» провела в принципе неплохо, если не учитывать низкий уровень большинства соперников. Единственным серьёзным испытанием стал «Лион», которому проиграли 0:4. В последней контрольной встрече получилось победить «Гамбург» (2:0). Хагоба Аррасате по-прежнему будет рассчитывать на строгую игру в обороне и контратаки.

Правда, в прошлом сезоне его тактика никак не работала против фаворитов, таких как «Барселона». Поэтому нашей ставкой будет победа каталонцев с форой (-1.5) за 2.30. Они не на шутку разогнались в товарищеских матчах, а шанс для Феррана Торреса заменить Левандовского станет огромной мотивацией. Ямаль тоже в прекрасной форме.