Букмекеры оценили шансы «Баварии» выиграть Суперкубок Германии

16 августа 2025 года в матче Суперкубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Штутгарт Арена». Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.59, а шансы «Штутгарта» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Итоговая победа «Баварии» оценена в 1.39 (72%). Если обладателем трофея станет «Штутгарт», зайдёт коэффициент 3.40 (28%).