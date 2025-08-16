«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз на Суперкубок Германии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру за Суперкубок Германии «Штутгарт» — «Бавария».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.82.

Клуб из Мюнхена вернул чемпионский титул и планирует открыть новый сезон с трофея. В межсезонье практически не отдыхали, потому что участвовали в КЧМ-2025. Добрались до четвертьфинала, где проиграли «ПСЖ» (0:2). Несмотря на это, команда Венсана Компани успела провести три товарищеские встречи. Обыграла «Лион» (2:1), «Тоттенхэм» (4:0) и «Грассхоппер» (2:1).

Венсан Компании ответил на критику. Его обвиняли в плохой работе с молодёжью, и он задействовал огромное количество резервов в товарищеских встречах. Как видим по результатам, это дало плоды. 17-летний Леннарт Карл и 18-летний Джона Куси-Асаре забили по два гола. Новый сезон покажет, что будет не дистанции.

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и тотал больше 2.5 мяча за 1.82. В таком напряжённом матче трудно выбрать победителя. Встреча «ПСЖ» и «Тоттенхэма» лишний раз убедила, что перед стартом сезона у всех команд есть ошибки и недостатки, поэтому нельзя никого считать аутсайдером. А вот голы, учитывая атакующий потенциал клубов, будут.