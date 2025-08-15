«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на стартовый матч сезона АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.80.

«Суперкубок Англии обнажил вновь имеющиеся проблемы у «Ливерпуля». Проблемы, которые в одночасье не решатся. Проблемы прежде всего по части игры без мяча. Но «Пэлас» всё-таки команда более серьёзная, более опасная именно в переходных фазах, чем «Борнмут». Поэтому если там виделись какие-то нестандартные ходы в том матче накануне игры, здесь кажется, что «Борнмут» не сможет воспользоваться недочётами мерсисайдцев, которые пока имеются.

При этом «Ливерпуль», что касается атакующей игры, выглядел вполне прилично. Думаю, с каждым матчем игра будет всё более слаженной, более красивой и более результативной у мерсисайдцев. Понятно, что новые игроки, новые сочетания — нужно время, чтобы всё это заиграло должным образом.

Что касается «Борнмута», помимо того, что я сказал, нельзя не упомянуть проблемы, с которыми Ираола столкнулся. Да, испанец проделал сумасшедшую работу, сделал из того, что у него было, настоящую команду, которая до последнего, можно сказать, претендовала на попадание в Европу. Но сил на весь сезон не хватило, и чем ближе была концовка, тем более проблематично команда выглядела.

Лето явно оптимизма болельщикам не добавило — сразу трёх игроков, похоже, теряет «Борнмут». Керкез уже команду покинул. В «Ливерпуле», кстати, он, скорее всего, выйдет даже в стартовом составе в этом матче. Хёйсен перешёл в Мадрид, ну и Забарный вот-вот должен подписать контракт с «ПСЖ». Должных замен на данный момент сделано не было, так что кадровые проблемы у Ираола также имеются.

В общем, думаю, что здесь особых неожиданностей произойти не должно. Если говорить о ставках — простой вариант: «Ливерпуль» с форой (-1.5) за 1.80 и «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах за 1.73. Думаю, в этой первой домашней игре сезона нужно плясать от мерсисайдцев. Скорее всего, они добьются победы и сделают это достаточно легко», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».