«Ливерпуль» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч 1-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча за 1.75.

«Чемпионат Англии стартует матчем «Ливерпуля» с «Борнмутом». «Красные» уже провели первый официальный матч в сезоне, в котором потерпели неудачу. Сейчас же, я думаю, у команды Слота проблем не должно возникнуть.

Суперкубок Англии вышел интригующим. Изначально казалось, у «Ливерпуля» больших проблем не должно было быть — в соперниках был «Кристал Пэлас». Однако «орлы» доказали, что не просто так выиграли Кубок Англии в прошлом сезоне. Состав у них почти не поменялся, в отличие как раз от «красных», которые явно пока не так хорошо сыграны.

Оппоненты в Суперкубке быстро обменялись забитыми мячами. Причём у «красных» забивали новички — Экитике, Фримпонг. Но у «Пэлас» моментов было больше. Они доиграли до серии пенальти в итоге, в ней команда Гласнера была сильнее — у «Ливерпуля» свои удары не реализовали Салах, Мак Аллистер и Эллиотт.

И эту неудачу в Суперкубке я бы всерьёз не рассматривал, как показатель проблем у мерсисайдцев. Трофей всё-таки не так важен, главное — в АПЛ удачно стартовать, потом в ЛЧ тоже добиваться успехов. Плюс состав действительно сильно обновился у коллектива, пока ему не так легко. В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал триумфатором в АПЛ, выиграл досрочно, и это несмотря на смену тренера. Правда, в ЛЧ вот не получилось далеко пройти в плей-офф, рано команда вылетела.

И у «Борнмута» летом тоже произошли замены в составе. Команда хорошо заработала на продажах Забарного, Хёйсена и Керкеза, последний ушёл как раз в «Ливерпуль». Пришли же в коллектив вратарь «Челси» Петрович и защитник «Ренна» Трюффер.

На самом деле, такие изменения в составе, а именно продажи основных игроков, были ожидаемы. «Вишни» удачно провели прошлый сезон, финишировали в топ-10, на девятой строчке. Они долго боролись даже за еврокубковую зону, навязывали борьбу сильным соперникам.

Но вот в этой паре, я думаю, у команды Ираолы всё-таки меньше шансов на успех. «Ливерпуль» уже серьёзнее отнесётся к старту АПЛ, выступит не как в Суперкубке. К тому же в пяти последних очных матчах выигрывали только «красные».

Так что и тут я поставлю на успех «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча за 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».