«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: ТБ 3 за 1.52.

«Ливерпуль» — команда, которая всегда играет на высоких скоростях, особенно дома. Мощное давление с первых минут, активные фланги и постоянный поиск голевых моментов — всё это делает их опасными для любой обороны. С таким темпом они редко ограничиваются одним-двумя мячами.

«Борнмут» любит атаковать и тоже способен удивить, особенно в быстрых переходах. Но против «Ливерпуля» гости неизбежно оставят свободные зоны, а это прямая дорога к обилию голевых шансов.

Жду открытый и зрелищный футбол с большим количеством моментов у обеих команд. Думаю, тут будет минимум три гола», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».