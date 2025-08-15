«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ 15 августа

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.26.

«В пятницу вечером 15 августа матчем на «Энфилде», где «Ливерпуль» встретится с «Борнмутом», стартует 34-й сезон АПЛ. Действующий чемпион Англии примет команду, которая в прошлом сезоне финишировала на девятом месте, повторив свой результат в АПЛ восьмилетней давности, но превзойдя его сразу на 10 очков (56 против 46). Это случилось во второй год работы с командой испанского тренера Андони Ираолы. Этот взлёт сопоставим с оглушительным успехом нидерландского специалиста Арне Слота, который привёл «Ливерпуль» ко второму выигрышу Премьер-лиги в свой дебютный сезон в АПЛ.

Принципиальное отличие достижений баска и нидерландца в том, что Слот получил великолепно укомплектованную и подготовленную команду в наследство от немца Юргена Клоппа, что, конечно, не преуменьшает роли Слота в выдающейся победе «красных». Ираоле же пришлось перестраивать «Борнмут» заново. При Слоте в «Ливерпуль» пришёл только один игрок — итальянец Кьеза (за € 12 млн), так и не ставший основным; при Ираоле в «Борнмут» — 12, 11 из которых входили в стартовую обойму.

В период летнего межсезонья 2025 года руководство «Ливерпуля» потратило на трансферы новых футболистов почти € 309 (!) млн, приобретя немецкого хавбека Флориана Вирца за € 125 млн и нидерландского правого защитника Жереми Фримпонга за € 40 млн — оба из леверкузенского «Байера», французского форварда Уго Экитике за € 95 млн из «Айнтрахта», а также венгерского левого защитника Милоша Керкеза за € 45 млн из «Борнмута». Относительно серьёзная потеря только одна — в самом начале июня в «Реал» перешёл правый защитник Трент Александер-Арнольд за € 10 млн.

Потери же «Борнмута» несравнимы, хотя в итоге клуб выиграл в деньгах: развалилась практически вся оборона: кроме Керкеза, ушли два основных центрдефа — испанец Дин Хёйсен и украинец Илья Забарный, перебравшиеся, соответственно, в «Реал» (за € 50 млн) и «ПСЖ» (за € 55 млн), а также вернулся в «Челси» игравший в аренде испанский вратарь Кепа Аррисабалага. Ему на смену пришёл серб Джордже Петрович, в прошлом сезоне отлично отыгравший в воротах французского «Страсбурга», но принадлежавший «Челси». Кроме того, из французского «Ренна» пришёл левый защитник Адриен Трюффер, который входил в состав сборной Франции, выигравшей серебро на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В межсезонье «Борнмут» провёл семь встреч (из них три – в турне по США), в которых трижды выиграл и по два раза сыграл вничью и уступил. «Ливерпуль», выйдя из отпуска, отыграл шесть тестовых матчей (два – во время посещения Гонконга и Японии): пять выиграл и один уступил («Милану» 2:4). 10 августа «красные» неудачно начали официальный сезон, отдав в серии пенальти (2:3) Суперкубок Англии «Кристал Пэлас».

Безусловный фаворит — «Ливерпуль», но, как показал матч с «Кристал Пэлас», с обороной у «красных» проблемы, поэтому предлагаю комбо: победа «Ливерпуля» и обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».