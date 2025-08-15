«Вильярреал» — «Овьедо»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Реал Овьедо».

Ставка: победа «Вильярреала» 2:1 за 7.80.

«15 августа стартует чемпионат Испании. В 1-м туре сыграют «Вильярреал» и «Реал Овьедо». Гости вернулись в главный дивизион страны впервые за 24 года. Хозяева поля являются более статусным клубом, который сейчас должен выигрывать.

Прошлый сезон «Вильярреал» провёл успешно. Клуб смог попасть в Лигу чемпионов. Он занял пятое место, а Испания как раз получила пятую путёвку в турнир. Какое-то время на финише «жёлтая подлодка» боролась с «Бетисом», но в итоге опередила его на 10 очков. А с четвёртым «Атлетиком» у них и вовсе было равное количество очков.

«Реал Овьедо» же удачно выступил в предыдущем розыгрыше Сегунды. Команда боролась за финиш в топ-2. Но одна ничья в последних турах с «Расингом» (1:1) помешала «синим» получить прямую путёвку в Ла Лигу. Через стыковые матчи коллектив в итоге прошёл сперва «Альмерию» (2:1 и 1:1), а затем и «Мирандес» (0:1 и 3:1).

Пока летом у соперников была разная активность на трансферном рынке. Само собой, бюджет «Вильярреала» больше, да и статусные игроки у него есть, которых можно продать. Пока у клуба больше продаж, чем больших покупок — ушли Баэна и Барри. Пришли же в коллектив вингер «Лас-Пальмаса» Молейро, защитник «Атлетико» Моуриньо и полузащитник «Интера» Бьюкенен. У «Овьедо» всё намного скромнее. Продаж почти не было, несколько футболистов ушли свободными агентами, в аренды. Пока пришли им на замену пара не самых известных футболистов.

Товарищеских матчей они провели летом разное количество. «Вильярреал» больше игр провёл, и выиграл всего один раз — 3:2 с «Арсеналом». В остальных матчах команда чередовала ничьи и поражения. «Реал Овьедо» находится в той же ситуации, выиграл всего раз у «Культураль Леонеса» (1:0). Но это всего лишь товарищеские спарринги, в них составы были разными, игроки только набирали форму. Так что и их очную встречу летом я бы сильно не рассматривал, а они сыграли нулевую ничью.

Сейчас же время отдыха и подготовки прошло. Стартует Ла Лига. И я думаю, «Вильярреал» начнёт турнир с победы. Оппонент у него имеет уровень ниже, в прошлом сезоне он выступал в Сегунде и не финишировал там в топ-2. «Жёлтая подлодка» как раз намного лучше сыграла в Примере, могла даже четвёртой закончить сезон», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».