Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Жирона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Жирона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Жироны» с форой (0) за 1.65.

«Матч между «Жироной» и «Райо Вальекано» пройдёт в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каталонский клуб пережил противоречивый сезон: после сенсационного успеха в сезоне-2023/2024 команда едва избежала вылета, заняв 16-е место в прошлом чемпионате. В предсезонке «Жирона» показала нестабильную игру: были победы над «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Алавесом» (1:0), но также и поражения от «Наполи» (2:3) и «Марселя» (0:2). Из значимых приобретений выделим аренду Тома Лемара и переход Акселя Витселя.

Гости завершили прошлый сезон на восьмом месте, впервые за долгое время получив право на участие в еврокубках. Команда сохранила костяк, усилившись защитником Луисом Фелипе и полузащитником Херардом Гумбау. В предсезонке «Райо» демонстрировал атакующий футбол: был разгромлен «Зволле» (5:0), победа над «Сандерлендом» (3:0), однако случались и неудачи — поражение от «Вест Бромвича» (2:3).

Несмотря на слабый прошлый сезон, «Жирона» имеет преимущество благодаря домашнему стадиону. Поставим на победу этой команды с форой (0)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Жирона» — «Райо Вальекано». Аксель Витсель быстро адаптируется
«Жирона» — «Райо Вальекано». Аксель Витсель быстро адаптируется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android