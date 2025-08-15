«Жирона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Жироны» с форой (0) за 1.65.

«Матч между «Жироной» и «Райо Вальекано» пройдёт в рамках 1-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонский клуб пережил противоречивый сезон: после сенсационного успеха в сезоне-2023/2024 команда едва избежала вылета, заняв 16-е место в прошлом чемпионате. В предсезонке «Жирона» показала нестабильную игру: были победы над «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Алавесом» (1:0), но также и поражения от «Наполи» (2:3) и «Марселя» (0:2). Из значимых приобретений выделим аренду Тома Лемара и переход Акселя Витселя.

Гости завершили прошлый сезон на восьмом месте, впервые за долгое время получив право на участие в еврокубках. Команда сохранила костяк, усилившись защитником Луисом Фелипе и полузащитником Херардом Гумбау. В предсезонке «Райо» демонстрировал атакующий футбол: был разгромлен «Зволле» (5:0), победа над «Сандерлендом» (3:0), однако случались и неудачи — поражение от «Вест Бромвича» (2:3).

Несмотря на слабый прошлый сезон, «Жирона» имеет преимущество благодаря домашнему стадиону. Поставим на победу этой команды с форой (0)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».