Ла Лига — 2025/2026: прогноз Александра Вишневского на лучшего бомбардира сезона

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на лучшего бомбардира испанской Примеры — 2025/2026.

Ставка: Килиан Мбаппе за 1.75.

«Давайте начнём со звания лучшего бомбардира, за которое в прошлом сезоне шла упорная борьба между Робертом Левандовским из «Барселоны» и Килианом Мбаппе из мадридского «Реала». Почти весь сезон лидировал в гонке бомбардиров Левандовски, но стоило ему получить травму, как именно в это время Мбаппе как раз разыгрался и в итоге обошёл польского ветерана.

И сейчас, когда Мбаппе уже лучше освоился в испанском чемпионате, мне кажется, он должен быть явным фаворитом бомбардирской гонки, поскольку Левандовски на год постарел. Уже в прошлом сезоне было видно, что ему всё меньше дают игрового времени, раньше меняют и всё чаще ставят на скамейку. А сейчас у «Барселоны» ещё и появляется Рашфорд. Поэтому мне кажется, что Левандовски вряд ли сможет забивать так много, просто он будет гораздо меньше времени находиться на поле, чем Мбаппе.

А Мбаппе уверенно берёт на себя звание лучшего завершителя атак, тем более мы видим кризис у Винисиуса, видим, что Беллингем пропустит первые несколько месяцев чемпионата из-за серьёзной травмы. Поэтому более-менее очевидно, что у «Мадрида» почти все атаки будет завершать Килиан Мбаппе, плюс он штатный пенальтист. Поэтому я поставлю на то, что француз второй год подряд станет лучшим бомбардиром чемпионата», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».