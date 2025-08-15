«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата Англии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.80.

«Стартовый матч АПЛ. Мне кажется, у «Ливерпуля», наверное, должны здесь доминировать эмоции, потому что все-таки не очень удачно для них сложился матч открытия сезона, Community Shield. Проиграли по пенальти первый трофей. Да и в целом не не скажу, что игра впечатлила. Особенно, наверное, Салах должен быть собой недоволен — сыграл плохо, пенальти не забил. Ну, то есть, я думаю, этот матч для всех должен дополнительную мотивацию дать.

Что касается «Борнмута», в последних трех товарищеских матчах, то есть во всех, что играли в августе, у них проблемы с тем, чтобы забивать. 1 гол забили за 3 игры. Я думаю, что все-таки той мотивации, которая была у «Кристал Пэлас» в суперкубке, у них не будет. Это чемпионат, только первый матч. И это «Ливерпулю» должно помочь все-таки прийти в себя, вернуться в рабочее состояние. С «Борнмутом» все-таки надо попробовать совладать на своем поле. Я верю в то, что «Ливерпуль» это сделает.

Предложу ставить на их победу с форой (-1,5) и коэффициентом 1,8. Мне кажется, «Ливерпуль» на вот этом негативном фоне после Суперкубка должен сыграть хороший, сильный матч», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».