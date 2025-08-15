«Ренн» — «Марсель»: ставки и коэффициенты на стартовый матч сезона Лиги 1

15 августа 2025 года в матче 1-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Марсель». Встреча состоится на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение марсельскому клубу. Поставить на победу «Марселя» можно с коэффициентом 1.95, а шансы «Ренна» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Марселя за 8.50.

«Ренн» провёл далеко не лучший сезон в Лиге 1, а за лето ещё и растерял важных футболистов. Ушли защитники Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон и один из ключевых полузащитников Азор Матусива. Потерю таких игроков руководство попробует компенсировать новичками — Кентеном Мерленом и Валентином Ронжье.

«Марсель» стал вице-чемпионом Лиги 1 в прошлом сезоне, который получился для него весьма удачным. Заканчивал он беспроигрышной серией из пяти матчей. За лето команда из Марселя сохранила всех ключевых игроков, включая своего лучшего бомбардира Мэйсона Гринвуда, а также неплохо усилилась. Пришли такие футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Тимоти Веа, Игор Пайшао. Расстаться пришлось с Самуэлем Жиго, который продолжит карьеру в «Лацио» на постоянной основе.