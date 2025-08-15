«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч 5-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ничья за 3.20.

«Дерби двух столиц — «Спартак» против «Зенита», 5-й тур РПЛ. Принципиальный матч по всем причинам — из-за истории их противостояния, из-за медийной составляющей, из-за турнирной. Но также тут обе команды будут бороться за победу из-за того, что они неудачно пока выступают в этом сезоне.

Да, если сравнивать их результаты, то видно, что у «Спартака» проблем больше. В шести встречах нового сезона он довольствовался всего двумя победами, одна из них ещё и в Кубке была — 2:0 с «Ростовом». В первом же матче в РПЛ красно-белые уверенно переиграли махачкалинское «Динамо» (1:0). Однако дагестанцы уже «вернули должок» команде Станковича — на неделе выиграли у неё в Кубке, пусть и в серии пенальти — 1:2.

В других встречах тоже у «Спартака» возникали проблемы. Удаления в играх с «Балтикой» (0:3) и с «Акроном» (1:1), проигранный матч с «Локомотивом», в котором соперник лучше показал себя в атаке — 2:4. В итоге в таблице РПЛ коллектив идёт ниже середины. Уже активно идут слухи про увольнение Станковича и поиск нового тренера.

У «Зенита» всё-таки сейчас всё не настолько плохо. Да, несколько неудач было у коллектива из Санкт-Петербурга — ничьи в РПЛ с «Рубином» и ЦСКА, когда он сам не реализовал достаточно моментов, чтобы победить (2:2 и 1:1), проигрыш мотивированному «Ахмату», когда тоже команда Семака много шансов забить имела (0:1).

Однако вот в других матчах всё же «Зенит» побеждал. На неделе он выиграл уверенно у «Рубина» как раз, с ним он уже терял очки в РПЛ, а сейчас разгромил — 3:0. В таблице сине-бело-голубые идут выше своего оппонента по этой встрече — восьмое место. Тоже достаточно низко, но, думаю, в ближайшее время «Зенит» поднимется выше. Некоторые слухи про отставку Семка тоже есть, однако они не такие активные.

Я тут жду борьбы и голов. Это дерби, для обоих клубов матч очень важен. Рискну и предположу, что всё-таки они не определят победителя в очном противостоянии — ставлю на ничью за 3.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».