«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы

16 августа в 19:30 мск на «Молине» в Вулверхэмптоне стартует 1-й тур английской Премьер-лиги для «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити».

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно примерно за 1.43, что соответствует около 70% вероятности.

Успех «Вулверхэмптона» оценивается выше — около 6.75, ничья идёт в районе 4.50. Такой расклад подчёркивает статус «Сити» как явного фаворита на «Молине».

Аналитики также ожидают результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Ставка «обе забьют» держится в диапазоне 1.70-1.85.