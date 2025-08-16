«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал больше 1.5 гола за 1.83.

«Сити» наверняка попытается задавить владением и изоляциями в полуфлангах. За счёт либо Шерки, либо Фодена. «Вулвз» ответят средним блоком и упором на мощь Странна Ларсена. Плюс быстрые переводы на фланги. У хозяев есть скорость, но первые фазы выхода под давлением — зона риска.

История встреч подсказывает осторожность: у «горожан» были осечки на «Молине». Но в сумме класс и глубина «Сити» в стартовых турах чаще берут своё, особенно на фоне перестройки соперника. Скорее всего, нас ждёт базовый сценарий — победа «Манчестера». Ставка — П2 + ТБ 1.5 мяча. Качество передней линии гостей и уязвимость хозяев к позиционному давлению при новой конфигурации состава должны сыграть ключевую роль.