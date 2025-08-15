Скидки
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске пройдёт в рок-тематике

Аудио-версия:
Комментарии

15 августа проходит День памяти Виктора Цоя, 35 лет назад в этот день знаменитый музыкант ушёл из жизни. Организаторы решили посвятить турнир памяти Цоя и провести его в рок-тематике.

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

В четверг, 14 августа, БЕТСИТИ Fight Nights отправились в Минск на специальном рок-автобусе, в рамках которого провели розыгрыши призов и фрибетов от партнёра БЕТСИТИ. Саму поездку Fight Nights и БЕТСИТИ активно освещали на своей странице в соцсетях. А на турнире выступит кавер-группа с песнями группы «Кино». Также был изготовлен специальный мерч — «варёные» футболки и кастомные кожаные куртки.

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдёт на «Минск Арене» в субботу, начало – в 18:00 мск. В главном бою встретятся Эдуард Вартанян и Ахмед Алиев. Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Удар».

