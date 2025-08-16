«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«5-й тур РПЛ открывается матчем в Калининграде. «Балтика» сыграет свой второй домашний матч в этом сезоне — против московского «Локомотива». Команды идут в лидирующей группе и на неделе играли кубковый матч. Но, понятно, там у «Локомотива» было чуть больше игроков стартового состава, чем у «Балтики». Тем не менее «Локомотиву» непросто пришлось с калининградцами: в целом равная игра была, где чуть больше повезло «Локомотиву».

Сейчас матч чемпионата. Те футболисты, которые вообще оставались в Калининграде, не ездили, разумеется, примут участие в этом матче. «Балтика» — соперник, который покусает многих в этом сезоне, это уже ясно на старте. Поэтому «Локомотиву» будет очень непросто. Оборону «Локомотива» сверхнадёжной не назовешь. Понятно, что там есть Митрюшкин, который здорово начал чемпионат и действительно выручает. Но я думаю, что «Локомотив» всё-таки что-то от «Балтики» пропустит. У «Балтики» очень много хороших стандартов, очень много набросов в штрафную — с аутов, со штрафных. И неплохие нападающие есть — что Оффор, что Хиль: они действительно постоянно угрозу и давление на ворота соперника создают. Но и самому «Локомотиву», пусть без Воробьёва, который матч пропускает из-за дисквалификации, с быстрыми флангами на контратаках подловить «Балтику» сам бог велел.

Мой прогноз на эту встречу — «обе забьют» за 1.75. «Балтике» не удалось забить в Кубке. Думаю, что они сумеют это сделать в матче чемпионата», — приводит слова Генича «РБ Спорт».