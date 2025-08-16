«Балтика» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Калининграде

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 1.98.

«Пятый тур РПЛ открывается матчем в Калининграде. Местная «Балтика», которая имеет после четырёх туров восемь очков, принимает лидера чемпионата, «Локомотив», который идёт без потерь. Команда показывает очень сильную, стабильную игру.

«Балтика» тоже удачно стартовала в РПЛ. Из четырёх туров три провели на выезде, дважды сыграли вничью и победили «Спартак». В каждой игре забивали, но лишь раз сыграли «на ноль».

Поэтому первый прогноз на рассмотрение: «обе забьют – да» (1.72). А второй вариант, который выбираю я, это победа «Балтики» с форой (0) (1.98).

Своё поле и свой болельщик, который придёт на стадион, помогут хозяевам не проиграть, а, может быть, и выиграть. Команда у Талалаева (тренера «Балтики») сыгранная, изменения минимальны, физически очень хорошо готова и с каждым матчем обретает уверенность», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».