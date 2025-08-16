Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Калининграде
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 1.98.

«Пятый тур РПЛ открывается матчем в Калининграде. Местная «Балтика», которая имеет после четырёх туров восемь очков, принимает лидера чемпионата, «Локомотив», который идёт без потерь. Команда показывает очень сильную, стабильную игру.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» тоже удачно стартовала в РПЛ. Из четырёх туров три провели на выезде, дважды сыграли вничью и победили «Спартак». В каждой игре забивали, но лишь раз сыграли «на ноль».

Поэтому первый прогноз на рассмотрение: «обе забьют – да» (1.72). А второй вариант, который выбираю я, это победа «Балтики» с форой (0) (1.98).

Своё поле и свой болельщик, который придёт на стадион, помогут хозяевам не проиграть, а, может быть, и выиграть. Команда у Талалаева (тренера «Балтики») сыгранная, изменения минимальны, физически очень хорошо готова и с каждым матчем обретает уверенность», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android