«Балтика» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 5-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» 2:1 за 8.80.

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в рамках 5-го тура РПЛ. Для соперников это будет вторая подряд встреча, на неделе они сыграли в Кубке, железнодорожники без проблем выиграли. Сейчас тоже жду успеха команды Галактионова.

Само собой, пристально рассматривать матчи Кубка России смысла нет. Составы смешанные, мотивация не такая, как в РПЛ. Но «Локомотив» всё равно по делу обыграл «Балтику». Батраков с пенальти быстро открыл счёт. В первом тайме ещё борьба была, но уже во втором инициатива была на стороне команды Галактионова, балтийцы играли не так активно. В конце ещё и Воробьев у «Локо» отличился. Проблем у москвичей не было.

Так что пока у «Локомотива» так и остаётся единственная неудача в сезоне, которая произошла в прошлом туре Кубка, – 1:2 от ЦСКА. В РПЛ ситуация уже другая у железнодорожников, там они только выигрывали. В том числе одолел коллектив «Краснодар» (1:0) со «Спартаком» (4:2). 12 очков после четырёх туров – отличный результат. Состав очень крепкий у Галактионова, в атаке уверенно выступают, не только Батраков забивает. Впереди ещё много туров, но пока очень перспективно выглядит «Локо».

У «Балтики» ситуация с результатами, в общем-то, схожая. Две неудачи у нее было в сезоне, и обе – в Кубке России. В РПЛ пока не уступала команда Талалаева, отлично она там тоже смотрится, особенно для своего уровня. Стартовал коллектив с матчей против двух топовых оппонентов, которым он не уступил, — 1:1 с «Динамо», 3:0 со «Спартаком». Физическая форма у балтийцев хорошая, способны они навязывать борьбу сильным соперникам.

Но тут я всё-таки снова отдам предпочтение «Локомотиву». Да, это уже РПЛ, составы будут другими, как и настрой. Но, в общем-то, сильно для них обоих ничего не изменится. «Локо» — всё ещё один из сильнейших, если не сильнейший клуб в РПЛ на данный момент», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».