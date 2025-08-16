«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на центральный матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.95.

«Обе команды хромают будь здоров. У тех и у других — сумасшедшие и дорогостоящие покупки. У одних Жерсон, у других Жедсон. Критикуют сейчас и Семака, и Станковича. И, наверное, есть за что. У «Спартака» всего четыре очка, у «Зенита» — пять. В год юбилейного сезона, конечно, рассчитывали на другой старт.

На неделе команды сыграли в Кубке, причём смешанными составами. «Зенит» дожал «Рубин» и выиграл 3:0, особо стоит отметить молодого Шилова, который вышел, заработал пенальти и забил. У «Спартака» — героическая ничья с Махачкалой и очередное поражение в серии пенальти.

«Спартак», например, против «Локомотива» играл в три центральных защитника, с «ромбом» в середине. Станкович пока не нашёл, куда встроить Жедсона и как настроить игру впереди. Состав укомплектован высококлассными футболистами, но единого ансамбля пока нет.

У «Зенита» вроде бы яснее, кто себя проявляет. Вот Соболев забил, на тренировке был хорош, получил место в старте с «Ахматом», но и там не сумел себя проявить. Поэтому каким будет состав «Зенита», сказать сложно — Семак со штабом разберутся. «Зениту» нужна скорость, потому что играет он достаточно медленно. «Спартак» же действует быстро, но без хитринки и изюминки.

Исход матча может быть любым. Единственный шанс «Спартака» — сыграть не от себя, а не дать сыграть «Зениту», как это было весной, когда «Спартак» всё перекрыл, перехватил и задушил, одержав победу благодаря дублю Мартинса. Если же «Спартак» откроется, «Зенит» на скорости может неоднократно подловить.

«Спартак» редко играет «на ноль» — это его большая проблема. «Зенит» тоже почти не проводит сухих матчей, если не считать кубковую встречу с «Рубином». Афиша красивая, но сам футбол, откровенно говоря, может получиться малосодержательным: слишком велик груз ответственности для обоих тренеров. Для Станковича это, возможно, последний матч, для Семака — тоже момент повышенного давления.

Обе команды сосредоточатся на обороне. 0:0 я не хочу, но лучший вариант, как мне кажется, — 1–2 гола. Больше двух — сильно удивлюсь. «Спартак» вряд ли побежит в атаку с открытым забралом, а «Зенит» будет действовать осторожнее и рассчитывать на индивидуальное мастерство», — приводит слова Генича «РБ Спорт».