«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.00.

«Ахмат» сыграет под руководством Станислава Черчесова второй подряд домашний матч в рамках РПЛ. В Кубке проиграли в драматичном матче с драматичным сюжетом «Оренбургу». Но чемпионат куда важнее сейчас для грозненцев — надо выправлять ситуацию. Победа над «Зенитом» — это хорошее начало и хороший старт для Станислава Саламовича. Я думаю, что на этих эмоциях «Ахмат» хочет продолжить и дальше.

Приезжают в гости самарские «Крылья», которые пока в нынешнем сезоне ещё ни разу никому не проигрывали. Но, по ощущениям, на старте сезона есть такое мнение и может так сложиться впечатление, что пока «Крылья» перебрали очков по сравнению с тем, что заслужили по игре. Где-то в концовках «Крыльям» повезло, где-то дальний удар Ракова с «Акроном», концовка матча с «Пари НН», с «Ростовом» здорово подловили. Сейчас ещё и в Кубке не проиграли «Сочи» — тоже со стандарта забили в самой концовке. Не сказать, что футбол очень изобретательный, но при этом хорошо организованный.

Но у «Ахмата» приличная обойма игроков, плюс требовательность Черчесова, плюс домашний матч. Я думаю, что пора бы «Крыльям» уже проиграть, а «Ахмату» снова одержать победу. «Ахмат» точно не уступает по составу «Крыльям», он почувствовал вот эту уверенность после победы над «Зенитом».

Мой прогноз — победа «Ахмата» за «двоечку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».