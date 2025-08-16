«Спартак» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: самый результативный тайм — второй за 2.10.

«Большущая игра в России — «Зенит» против «Спартака». Это всегда ярко и всегда несёт за собой какие-то большие изменения.

«Зенит» в творческом кризисе. «Спартак» — в кризисе, и, я думаю, даже больше, чем в творческом, — в игровом. Потенциально пока всё очень плохо у «Спартака». Поэтому этот матч может стать определяющим. После поражения от Махачкалы в Кубке стало ещё хуже и ещё непонятнее будущее Деяна Станковича. Уверен, что эта игра напрямую повлияет на его судьбу. «Спартак» выйдет играть за себя и за Деяна будет сражаться.

Мне кажется, «Зенит» подходит к этому матчу фаворитом и «Спартаку» будет крайне тяжело противопоставить что-то идейному настрою сине-бело-голубых, которые постараются, а против «Спартака» они традиционно играют сильно.

Думаю, первый тайм будет достаточно упорным: «Спартак» настроится на игру в обороне, будет терпеть и ждать. А вот второй тайм — это время ошибок и замен. У «Зенита» есть преимущество в глубине скамейки, и я думаю, что оно станет решающим.

Поэтому мой прогноз: самый результативный тайм в матче «Зенита» и «Спартака» — второй», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».