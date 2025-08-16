«Спартак» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу 5-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

«Важнейший матч и для «Спартака», и для «Зенита». Здесь какие-то слова даже трудно подбирать. «Зенит» хотя бы в Кубке выиграл уверенно, «Спартак» дома спасся, но проиграл по пенальти Махачкале. Очень и очень слабый старт. Не понимаю, во что играет команда, что она пытается делать на поле. К составу много вопросов, к трансферам, безусловно, тоже. Форма лидеров громадные вопросы вызывает. Выделить некого. Остаётся надеяться на какой-то заряд, мотивацию, самолюбие. Не верю, что сейчас «Спартак» способен выдать цельный, уверенный матч. Состояние не то. Даже весной перед игрой с «Зенитом» всё было на порядок лучше.

У «Зенита» ситуация не лучше. На одно очко больше. Но если бы кто-то сказал, что команда наберёт пять очков за четыре тура, никто не поверил бы. В Грозном вообще без моментов. И это с таким составом. Не знаю, в чём проблема там. Надо быть внутри. Но вскрывать оборону у «Зенита» не получается, футбол академичный, ещё и в защите сложности очевидные, а Латышонок не выручает.

Я думаю, что здесь будет риск с обеих сторон. Играть на 0:0 никто не станет. В этом нет никакого смысла, да и болельщики не поймут. К обоим тренерам есть вопросы. Они попытаются этим матчем перевернуть то, что происходит на старте. Возможно, в случае победы удастся встать на нужные рельсы.

Ставлю на «тотал больше 2.5». Думаю, что выжидать никто не станет. Побегут и те, и те в попытке забить быстро. Накачка будет максимальной. Но может так получиться, что всё это выльется в крупное поражение одной из команд. Повторюсь, что с обороной всё не очень здорово у команд. А класс в атаке всё-таки присутствует», — приводит слова Титова «РБ Спорт».