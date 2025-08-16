Скидки
«Спартак» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (0) за 1.73.

«Несомненно, центральный матч тура РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Посмотрим на таблицу: хозяева на 11-м месте (четыре очка), гости — на восьмом (пять очков). Да, в обеих командах не всё так гладко. И что там происходит внутри, мы не знаем.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Но то, что в «Зените» и «Спартаке» собраны очень неплохие и очень дорогие футболисты, это факт. И считаю, что футбол мы увидим красивый, с забитыми голами («тотал больше 2.5 в матче», 2.03) в обе стороны («обе забьют», 1.76); с большим количеством нарушений, а значит, с жёлтыми карточками (плюс-минус шесть и больше будет), возможно, удаление и пенальти.

В общем, всё, что можно увидеть на футбольном поле, мы увидим. Это просто для информации. А мой прогноз – «победа «Зенита» с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

