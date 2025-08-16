«Спартак» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Спартак» — «Зенит», центральный матч пятого тура РПЛ, возможно, даже первого круга чемпионата. Интересно, что это ещё и важнейшая встреча с точки зрения кадровых изменений. Разгромное поражение у одного из них может привести к увольнению тренера.

И пока очевидно, что у «Спартака» всё хуже обстоит. В трёх матчах подряд не выигрывает команда, за шесть встреч было только две победы. Неудовлетворительные результаты, конечно. И всегда в результатах виноват тренер. Уже идут слухи об уходе Станковича, он сам говорил об усталости. Сам специалист эмоционален, игроки тоже подхватывают это настроение, дважды из-за удалений уже «Спартак», по сути, терпел неудачи – 0:3 с «Балтикой» и 1:1 с «Акроном». В одном из последних матчей ещё и принципиальному сопернику уступили – 2:4 от «Локомотива».

«Зенит» тоже очень непривычно для себя стартовал. Трижды он уже терпел неудачи в шести матчах сезона, причём все разы были в РПЛ, что ещё более ощутимо для него. Ожидания от команды из Санкт-Петербурга самые высокие после проваленного прошлого сезона, а уже пошли потери очков. И всегда «Зенит» должен был винить сам себя, не реализовывал он достаточно моментов, упустил победы в играх с «Рубином» (2:2), с ЦСКА (1:1), «Ахмату» и вовсе проиграл (0:1).

Так что обе команды находятся в необычном состоянии. Выиграй сейчас крупно «Спартак», все сразу начнут хвалить Станковича, носить его на руках, а проиграй разгромно – вероятная отставка, скандалы. У «Зенит» в целом схожая ситуация, хотя и об увольнениях там меньше говорят.

Поэтому я тут жду борьбы и эмоций. Может быть, будут стычки на поле, игроки тоже нервничают. Можно ждать даже удалений, «Спартаку» к этому вообще не привыкать. Но я всё-таки думаю, игра завершится ничьей. Причем жду не такого результативного матча, активно в атаку они оба играть не станут», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».