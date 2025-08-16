«Мальорка» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Мальорка» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 10.00.

«Барселона» начинает новый сезон в испанской Примере. В 1-м туре она сыграет с «Мальоркой». Жду тут уверенной победы каталонцев с отрывом в счёте.

Само собой, разница в уровне между соперниками большая. Это и так очевидно, но можно посмотреть на прошлый сезон. В нём, мы помним, «Барса» выиграла чемпионат, сделала это уверенно, почти весь сезон опережала «Реал», отрывалась от «Атлетико». Да, на финише разрыв между первым и вторым местом был не таким большим — четыре очка. Но всё равно доминирующее выступление команды Флика. Всё решилось у них с «Реалом» в эль-класико незадолго до окончания сезона — победа «Барсы» 4:3. Сине-гранатовые вообще ни разу мадридцам в сезоне не уступили.

«Мальорка» же боролась за попадание в еврокубки, какое-то время шла в топ-7. Но вот на финише упустила она свой шанс. Тогда в семи заключительных турах у команды была всего одна победа, а оппоненты за этот период были разными, и со всеми она теряла очки. Как итог — 10-е место, четыре очка до зоны попадания в еврокубки.

Летом обе команды проводили только товарищеские матчи. «Барселона» не попала на клубный ЧМ, что с точки зрения медийности её, конечно, расстроило. С другой стороны, клуб сохранил силы для старта нового сезона, игроки спокойно отдохнули. Это явно им поможет сейчас. Сине-гранатовые были не так активны на трансферном рынке, больших покупок и продаж не было, Рашфорд вот пришёл в аренду. Про «Мальорку» здесь тоже особо нечего сказать, по паре игроков у неё пришло и ушло.

Товарищеских матчей «Барса» летом провела меньше, зато во всех выиграла. Но оппозиция там была не самая тяжёлая, японские и корейские клубы, «Комо». Всех команда Флика крупно обыгрывала. У «Мальорки» спаррингов было чуть больше, но и там равной оппозиции почти не было, разве что «Лион» (0:4) и «Парма» (1:1), с которыми коллектив не справился.

В общем, думаю, тут сильно долго рассуждать смысла нет. «Барселона» — топ-коллектив, готовый снова бороться за победы в разных турнирах. «Мальорке» здесь будет тяжело, даже несмотря на то что сезон только стартует, футболисты ещё набирают форму. Думаю, у сине-гранатовых проблем в 1-м туре быть не должно», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».