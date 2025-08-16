Скидки
«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

«Ахмат» — «Крылья Советов», 5-й тур РПЛ. Напомню, перед 4-м туром хозяева поменяли тренерский штаб, и это сработало. Первый матч Черчесова — и первая победа команды, дома был обыгран «Зенит». Посмотрим, что будет дальше.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
На очереди команда, которая более чем наполовину поменяла состав, поменяла тренера, но после четырёх туров имеет восемь очков! (разница забитых/пропущенных мячей 8:3). Браво, футболисты, браво, тренер Адиев!

Я не случайно обратил ваше внимание на забитые/пропущенные мячи, считаю, что матч будет не богат на голы. Поэтому пару вариантов на выбор: тотал матча меньше 2.5 (1.73) или «обе команды забьют – нет (1.90)». Я за вариант №2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

