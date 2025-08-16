«Ахмат» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют — нет за 1.90.

«Ахмат» — «Крылья Советов», 5-й тур РПЛ. Напомню, перед 4-м туром хозяева поменяли тренерский штаб, и это сработало. Первый матч Черчесова — и первая победа команды, дома был обыгран «Зенит». Посмотрим, что будет дальше.

На очереди команда, которая более чем наполовину поменяла состав, поменяла тренера, но после четырёх туров имеет восемь очков! (разница забитых/пропущенных мячей 8:3). Браво, футболисты, браво, тренер Адиев!

Я не случайно обратил ваше внимание на забитые/пропущенные мячи, считаю, что матч будет не богат на голы. Поэтому пару вариантов на выбор: тотал матча меньше 2.5 (1.73) или «обе команды забьют – нет (1.90)». Я за вариант №2», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».