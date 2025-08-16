«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.26.

«Астон Вилла» сыграет с «Ньюкаслом» в 1-м туре АПЛ. Встреча двух примерно равных соперников. Жду борьбы здесь, но больше верю в успех хозяев поля.

Собственно, эти команды действительно равны сейчас, это доказал предыдущий сезон. За 38 туров в АПЛ они набрали одинаковое количество очков — по 66. Выше по дополнительным параметрам финишировали «сороки» — заняли пятое место, которое позволило им выйти в Лигу чемпионов. Команда Эмери же в заключительном туре умудрилась проиграть проблемному «Ман Юнайтед», из-за чего попала в Лигу Европы.

Если же в целом оценивать их сезон, который для обоих прошёл отлично, то у «Виллы» ещё было неплохое достижение в Лиге чемпионов. Клуб хорошо выступил там, дошёл до четвертьфинала, где его остановил будущий победитель турнира — «ПСЖ». И то у них были конкурентные матчи, с трудом парижане прошли дальше.

Летом обе команды провели много товарищеских матчей. Тут статистика тоже говорит не в пользу «сорок». У них в шести играх не было ни одной победы — четыре поражения и две ничьих. «Астон Вилла» провела больше спаррингов, выиграла в трёх из них, в остальных чередовала ничьи и поражения.

На трансферном рынке коллективы пока больше работали над сделками «на вход», подписывали футболистов. У «Виллы» можно отметить приход форварда Эвана Гессана из «Ниццы». «Ньюкасл» же приобрел вингера Элангу у «Ноттингема» и защитника Малика Тшау из «Милана». Вратарь Рамсдейл перешёл. А вот с нападающим Исаком пока сложная ситуация, он намерен уйти из «Ньюкасла», возможно, в «Ливерпуль». Но руководство «сорок» его так просто не согласно отпустить. У «Виллы» же закончилась аренда Рашфорда, он переехал в «Барселону».

В общем, их шансы примерно равны, доминирующей победы одного из коллективов я не жду. Но всё же поставить предложу на победу хозяев поля. Фактор домашней арены за ними, да и несколько фактов, которые я приводил выше, говорят именно в пользу «львов».

Так что ставлю тут на победу «Астон Виллы» за 2.26. Не думаю, что она будет крупной, — счёт 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».