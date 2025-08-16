«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.70.

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» встретятся на старте нового сезона чемпионата Англии. Непростая будет игра для них, но всё-таки отдам тут предпочтение гостям, которые явно постараются удачно стартовать в сезоне.

Ожидания от выступлений команды Гвардиолы сейчас большие. Ведь она провалила прошлый сезон, в конце осени у неё начался кризис, который длился около 10 матчей, были сплошные проигрыши. Как итог — сильное отставание от лидеров в АПЛ, которое «Сити» уже не сократит в будущем, а также проблемы в ЛЧ. В плей-офф еврокубка «горожане» еле вышли, но там долго не продержались. В Премьер-лиге же клуб в итоге финишировал в топ-5, попал в ЛЧ снова, а в Кубке Англии он дошёл до финала, где был обыгран «Кристал Пэлас».

Нужны были перемены «Манчестер Сити». И на тренерском мостике их нет, Гвардиола остался, увольнять его тоже никто не стал. А вот состав меняется, омоложается. Пришло много игроков и зимой прошлой, и этим летом. Много фамилий не особо нам знакомых, как и часто это бывает у «горожан» — в будущем они уже станут звёздами. Уходят же ветераны — Де Брёйне, Уолкер, Грилиш.

«Вулверхэмптон» себе в актив предыдущий сезон тоже записать не может. Клуб выступил слабо, финишировал на 16-м месте, между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». В другой сезон можно было бы подумать, что эта тройка в таблице идёт ближе к еврокубковым местам, но на деле они финишировали вплотную к зоне вылета.

Летом на трансферном рынке «волки» тоже были активны. Важнейшей была продажа Куньи в «Манчестер Юнайтед», в предыдущем сезоне это был один из главных игроков атаки. Но на замену клуб активно подписывает новичков из Испании и Бразилии. Так что определённый уровень «Вулвз» сохранили, я думаю.

Для «Сити» ещё немного всё усложняется из-за клубного чемпионата мира, в котором он участвовал в июне. И вот, с одной стороны, там коллектив Гвардиолы не добился успеха, вылетел в первом же раунде плей-офф от «Аль-Хиляля». С другой стороны, ему не пришлось ещё полмесяца в США играть на турнире, было больше времени на отдых.

Так что я всё же отдам тут предпочтение «Манчестер Сити». Его уровень всё ещё намного выше, чем у «Вулверхэмптона», который и прошлый сезон слабо провёл. Не думаю, что сейчас «волки» стартуют даже с ничьей, хотя определённые трудности они «горожанам» способны доставить», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».