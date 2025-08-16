«Спартак» — «Зенит»: забери фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ на матч тура РПЛ

16 августа «Спартак» примет «Зенит» в рамках матча 5-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве и начнётся в 17:30. Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить щедрый бонус за регистрацию в БЕТСИТИ — фрибет до 100 000 рублей:

«Спартак» явно не может занести себе в актив начало чемпионата России. В прошлом туре красно-белые уступили в московском дерби «Локомотиву» (2:4), пропустив аж четыре мяча. После четырёх туров команда Деяна Станковича пропустила уже восемь голов. Так много красно‑белые пропускали только в сезоне‑2004, когда команду возглавлял итальянец Невио Скала.

Кроме того, «Спартак» выдал худший старт сезона с 2011 года. После четырёх туров в активе коллектива всего четыре очка. Согласно текущему прогнозу суперкомпьютера авторитетной статистической платформы Opta, вероятность чемпионства «Спартака» составляет 2,9%. На данный момент это шестое место среди всех претендентов, а «Зенит» с 21,2% идёт на третьей строчке.

Своих проблем хватает и у петербуржцев. В этом сезоне «Зенит» набрал всего пять очков в четырёх турах. В последний раз петербуржцы начинали так плохо 17 лет назад. Тогда при Дике Адвокате сине-бело-голубые тоже набрали всего пять очков в четырёх матчах. В том чемпионате они финишировали лишь пятыми, уступив выигравшему золото «Рубину» аж 12 баллов.

В прошлом сезоне соперники провели два очных матча. В первом круге РПЛ они не забили голов и разошлись миром, а во втором «Спартак» одержал домашнюю победу со счётом 2:1.

