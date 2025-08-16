Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Зенит»: забери фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ на матч тура РПЛ

«Спартак» — «Зенит»: забери фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ на матч тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

16 августа «Спартак» примет «Зенит» в рамках матча 5-го тура РПЛ. Встреча состоится в Москве и начнётся в 17:30. Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить щедрый бонус за регистрацию в БЕТСИТИ — фрибет до 100 000 рублей:

1. Зарегистрируйся.

2. Пополни счёт.

3. Сделай ставки и получи фрибет в размере 50% от депозита.

«Спартак» явно не может занести себе в актив начало чемпионата России. В прошлом туре красно-белые уступили в московском дерби «Локомотиву» (2:4), пропустив аж четыре мяча. После четырёх туров команда Деяна Станковича пропустила уже восемь голов. Так много красно‑белые пропускали только в сезоне‑2004, когда команду возглавлял итальянец Невио Скала.

Кроме того, «Спартак» выдал худший старт сезона с 2011 года. После четырёх туров в активе коллектива всего четыре очка. Согласно текущему прогнозу суперкомпьютера авторитетной статистической платформы Opta, вероятность чемпионства «Спартака» составляет 2,9%. На данный момент это шестое место среди всех претендентов, а «Зенит» с 21,2% идёт на третьей строчке.

Своих проблем хватает и у петербуржцев. В этом сезоне «Зенит» набрал всего пять очков в четырёх турах. В последний раз петербуржцы начинали так плохо 17 лет назад. Тогда при Дике Адвокате сине-бело-голубые тоже набрали всего пять очков в четырёх матчах. В том чемпионате они финишировали лишь пятыми, уступив выигравшему золото «Рубину» аж 12 баллов.

В прошлом сезоне соперники провели два очных матча. В первом круге РПЛ они не забили голов и разошлись миром, а во втором «Спартак» одержал домашнюю победу со счётом 2:1.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android