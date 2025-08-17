«Динамо» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд

17 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют московские «Динамо» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 37% вероятности.

При этом шансы ЦСКА оценили тоже в 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.60 (26%).

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт тоже за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.