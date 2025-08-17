Стал известен самый вероятный счёт матча «Динамо» — ЦСКА

17 августа 2025 года в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют московские «Динамо» и ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.60, а шансы ЦСКА оценили тоже в 2.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт тоже за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Следом идёт нулевая ничья за 8.00, а также победы каждой из команд со счётом 1:0 (по 8.70).